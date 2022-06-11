Konami отказалась от РПЛ в eFootball
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Разработчики eFootball 2022 не станут добавлять в eFootball 2022 российскую Премьер-Лигу. Об этом решении Konami пресс-служба РПЛ сообщила изданию «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт РПЛ с Konami истёк с окончанием сезона-2021/2022. Konami уведомила РПЛ о выходе из переговоров на сезон-2022/2023 и о приостановке какой-либо деятельности на территории России.
РПЛ присутствовала в играх серии Pro Evolution Soccer с 2018 года. В PES 2019 были сразу 16 клубов: от «Локомотива» до «Анжи». Теперь шанс перехватить российскую Премьер-Лигу появился у Electronic Arts — кто знает, может быть, мы увидим отечественные клубы в FIFA 23. Однако прямо сейчас такая вероятность крайне мала из-за ухода EA с отечественного рынка.
Ранее Konami рассказала, что карьера за тренера в eFootball появится не раньше 2023 года. При этом она будет продаваться за отдельные деньги.
Новость по темеКарьеру в eFootball добавят лишь в 2023 году — и только платно
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