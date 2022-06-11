Третий сезон сериала «DOTA: Кровь дракона» выйдет уже в августе

Netflix анонсировал третий сезон мультсериала «DOTA: Кровь дракона». Как и прежде, в него войдут восемь эпизодов продолжительностью около получаса каждый. Третий сезон выйдет на Netflix уже 11 августа, производством занимается всё та же южнокорейская студия Studio Mir, а шоураннером остаётся Эшли Миллер, известный по прошлым сезонам, а также по сценариям к фильмам «Люди Икс: Первый класс» и «Тор».
«DOTA: Кровь дракона» рассказывает о приключениях драконьего рыцаря Дэвиона, который получил силу древнего дракона Слайрака. Вместе с принцессой Мираной он путешествует по миру и участвует в конфликтах, попутно пытаясь остановить демона Террорблейда, который охотится за душами драконов.
Первый сезон шоу вышел 25 марта 2021 года, второй — 18 января 2022 года.
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