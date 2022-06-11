Совместная презентация Xbox и Bethesda продлится 95 минут

Уже совсем скоро состоится совместная презентация Bethesda и Xbox — пожалуй, главное событие этого лета. В Microsoft заявили, что выставка продлится ровно 95 минут, так что геймеры могут ожидать кучу информации о самых ожидаемых играх.
Компании подтвердили, что покажут космическую ролевую игру Starfield от авторов «Скайрима» и шутер Redfall от создателей Prey. Вполне возможно, игроков ожидают анонсы дополнений для Forza Horizon 5, Age of Empires и других игр компании. Недавно в сети появился скриншот, на котором якобы упоминаются все будущие анонсы. Тут и Wolf Among Us 2, и консольная версия Age of Empires 4, и даже Hollow Knight: Silksong.
Мы не советуем доверять подобным «утечкам» и рекомендуем дождаться шоу, которое начнётся 12 июня в 20:00 мск. Мы будем вести прямую трансляцию шоу и расскажем обо всём самом интересном с выставки.
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