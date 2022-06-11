Фото: культовая Return to Castle Wolfenstein с трассировкой лучей выглядит невероятно

Старший инженер AMD по исследованиям графических технологий Дихара Виджетунга работает над добавлением трассировки лучей в культовую Return to Castle Wolfenstein 2001 года выпуска. Причём в шутере появится навороченная версия рейтрейсинга, которая учитывает непрямое освещение, преломление света и даже его рассеивание.

Виджетунга отметил, что Return to Castle Wolfenstein с трассировкой лучей находится на ранней стадии разработки, поэтому ожидать её выхода в ближайшее время не стоит. Тем не менее он поделился несколькими скриншотами, на которых рейтрейсинг здорово преображает картинку. Инженер заявил, что после окончания своей работы он выложит исходные материалы модификации в открытый доступ, так что скачать её сможет любой желающий.

Скриншоты

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Оригинал С рейтрейсингом

Оригинал С рейтрейсингом

С рейтрейсингом