Paramount работает над перезапуском фильма «Сонная Лощина»

Как сообщает Deadline, Линдси Бир напишет сценарий, спродюсирует, а также поставит перезапуск «Сонной Лощины». Вместе в ней в проекте участвуют Тодд Гарнер («Радио») и Спэнсер Уокен. Даты выхода и актёрского состава у ленты пока нет.
В данный момент проект находится на ранней стадии производства — Бир сперва нужно закончить работу над приквелом хоррора «Кладбище домашних животных». Он выйдет в этом году и станет дебютом для постановщицы в режиссёрском кресле.
«Легенда о Сонной Лощине» — рассказ американского писателя Вашингтона Ирвинга. События разворачиваются в 1790 году: молодой мужчина Икабод Крейн приезжает в городок Сонная Лощина, где подвергается нападению мистического всадника без головы. Рассказ уже экранизировал Тим Бёртон — одноимённый фильм 1999 года с Джонни Деппом собрал в прокате более $ 200 млн и был высоко оценён зрителями по всему миру.
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