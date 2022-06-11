Сиквел культовой Deadly Premonition внезапно вышел на ПК даже в России — и цена отличная

Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise после пары утечек всё же добрался до ПК: сиквел культовой игры Хидэтаки Суэхиро под псевдонимом SWERY целых два года был полным эксклюзивом Nintendo Switch.

Игра продаётся и в России, причём в течение недели со скидкой 30% — всего 507 рублей вместо 724 рублей (а в Турции и того ниже — 143 рубля).

Впрочем, к самой игре с релиза возникало много вопросов. Во-первых, технически на Nintendo Switch это была настоящая катастрофа — она ужасно выглядела и настолько же ужасно работала. Этим славился и оригинал, однако каким-то образом сиквел ещё больше «преуспел» тут и там.

Во-вторых, сама вторая часть явно получилась явно слабее — сюжет, персонажи и геймплей заметно отстают от оригинала. Впрочем, у сиквела также нашлись свои поклонники.