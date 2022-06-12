Открылась регистрация на бету Diablo 4. Она доступна и в России

Похоже, Diablo 4 обойдёт внимание консоли прошлого поколения. Blizzard открыла регистрацию на грядущее тестирование ARPG, где вроде бы впервые появился список платформ — там упоминаются лишь Battle.net (ПК), PS5 и Xbox Series.

Сайт, к слову, переведён на русский язык, а аккаунтом из России без проблем дают зарегистрироваться на тест. Лично у меня получилось записаться — с того же аккаунта я получал и доступ к бете Overwatch 2.

Diablo 4 теперь уже наверняка покажут сегодня вечером на конференции Microsoft, тем более релиз ожидается уже достаточно скоро — в первых месяцах 2023 года. Возможно, покажут и Overwatch 2 — новые утечки утверждают, что шутер станет условно-бесплатным. Узнаем уже через несколько часов!