Конференция Microsoft начнётся через пять часов
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Пресс-конференция Microsoft начнётся уже через несколько часов — в 20:00 мск. Судя по довольно слабой Summer Game Fest, анонс которой можно прочитать в нашей отдельной заметке, если у игровых разработчиков и есть что показать — это сделают именно у Xbox
Утечек было мало, но мы ожидаем появление:
- Starfield от команды Тодда Говарда
- Что-то по Halo и Halo Infinite
- Diablo 4 — как раз стартовала регистрация на бету
- Первый геймплей Forza Motosport 8 с датой выхода
- Анонс дополнения для Forza Horizon 5.
В целом реально известных или ожидаемых анонсов удивительно мало. Этот год Microsoft будто бы полностью игнорирует — компания до сих пор не выпустила никакой игры, да и на осень ничего особо не ожидается. Будем рады ошибаться!
Новость по темеИнсайдер раскрыл шоу Microsoft: много сюрпризов, очень много Starfield и Хидео Кодзима
Ждём вас в 20:00 мск на «Чемпионате», где мы будем вести текстовую трансляцию в реальном времени!
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