Конференция Microsoft начнётся через пять часов

Пресс-конференция Microsoft начнётся уже через несколько часов — в 20:00 мск. Судя по довольно слабой Summer Game Fest, анонс которой можно прочитать в нашей отдельной заметке, если у игровых разработчиков и есть что показать — это сделают именно у Xbox

Утечек было мало, но мы ожидаем появление:

Starfield от команды Тодда Говарда

от команды Тодда Говарда Что-то по Halo и Halo Infinite

и Diablo 4 — как раз стартовала регистрация на бету

— как раз стартовала регистрация на бету Первый геймплей Forza Motosport 8 с датой выхода

с датой выхода Анонс дополнения для Forza Horizon 5.

В целом реально известных или ожидаемых анонсов удивительно мало. Этот год Microsoft будто бы полностью игнорирует — компания до сих пор не выпустила никакой игры, да и на осень ничего особо не ожидается. Будем рады ошибаться!

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Ждём вас в 20:00 мск на «Чемпионате», где мы будем вести текстовую трансляцию в реальном времени!