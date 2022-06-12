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Шоу Microsoft с новыми играми начнётся сегодня в 20:00 мск

Конференция Microsoft начнётся через пять часов
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Пресс-конференция Microsoft начнётся уже через несколько часов — в 20:00 мск. Судя по довольно слабой Summer Game Fest, анонс которой можно прочитать в нашей отдельной заметке, если у игровых разработчиков и есть что показать — это сделают именно у Xbox

Утечек было мало, но мы ожидаем появление:

В целом реально известных или ожидаемых анонсов удивительно мало. Этот год Microsoft будто бы полностью игнорирует — компания до сих пор не выпустила никакой игры, да и на осень ничего особо не ожидается. Будем рады ошибаться!

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Ждём вас в 20:00 мск на «Чемпионате», где мы будем вести текстовую трансляцию в реальном времени!

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