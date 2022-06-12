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Свежее сравнение скриншотов The Last of Us: оригинал, ремастер и ремейк

Новые сравнения The Last of Us: PS3 vs PS4 vs PS5
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Sony на странице ремейка The Last of Us опубликовала свежие сравнения — на этот раз сравнивали сразу три версии: оригинал на PS3, ремастер на PS4 и ремейк на PS5.

Элли

Элли

Джоэл

Джоэл

Но апгрейд по части моделей персонажей был очевиден и во время первого показа, а вот насколько преобразились локации, мы всё ещё не осознаём. Вот первый скриншот из начала The Last of Us, который показывает сразу несколько важных нововведений:

  • детализация окружения значительно улучшилась
  • отражения воды стали куда реалистичнее
  • за счёт постэффектов у ремейка картинка более глубокая, тогда как оригинал кажется чуть более плоским при прямом сравнении.
Бостон

Бостон

Ремейк The Last of Us под названием The Last of Us: Part 1 выйдет уже 2 сентября на PS5. Позже он доберётся и до ПК.

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