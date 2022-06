Новые сравнения The Last of Us: PS3 vs PS4 vs PS5

Sony на странице ремейка The Last of Us опубликовала свежие сравнения — на этот раз сравнивали сразу три версии: оригинал на PS3, ремастер на PS4 и ремейк на PS5.

Элли

Джоэл

Но апгрейд по части моделей персонажей был очевиден и во время первого показа, а вот насколько преобразились локации, мы всё ещё не осознаём. Вот первый скриншот из начала The Last of Us, который показывает сразу несколько важных нововведений:

детализация окружения значительно улучшилась

отражения воды стали куда реалистичнее

за счёт постэффектов у ремейка картинка более глубокая, тогда как оригинал кажется чуть более плоским при прямом сравнении.

Бостон

Ремейк The Last of Us под названием The Last of Us: Part 1 выйдет уже 2 сентября на PS5. Позже он доберётся и до ПК.