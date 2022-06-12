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Стримера Asmongold забанили на Twitch из-за сообщения в чате Diablo Immortal

На Twitch забанили популярного стримера по очень глупой причине
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На Twitch иногда происходят воистину странные вещи. Популярный стример Asmongold спокойно стримил Diablo Immortal со своего второго аккаунта (zackrawrr), но его забанили. Причина — оскорбления.

Во время эфира игроки начали стримснайперить — то есть пытались мешать стримеру внутри игры. Люди активно писали различные расистские оскорбления в чате, умело обходя фильтры безопасности. По факту у Асмонголда не было никакой возможности контролировать ситуацию. В итоге Twitch забанил профиль на сутки без возможности подать на апелляцию решения.

Причина — стример сделал недостаточно, чтобы корректно отреагировать на проявление оскорблений в чате игры.
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Позже блогер выпустил ролик на YouTube, где рассказал о случившемся. Он отметил, что видел оскорбления, но специально не придавал им большого значения, чтобы люди не увидели реакцию и не начали ещё активнее заниматься этим.

Сам Асмонголда оказался в недоумении от решения Twitch, который косвенное одобряет действия людей, которые таким образом затрудняют жизнь стримеров. Сама платформа до сих пор публично ничего не комментировала.

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