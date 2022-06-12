На Twitch забанили популярного стримера по очень глупой причине

На Twitch иногда происходят воистину странные вещи. Популярный стример Asmongold спокойно стримил Diablo Immortal со своего второго аккаунта (zackrawrr), но его забанили. Причина — оскорбления.

Во время эфира игроки начали стримснайперить — то есть пытались мешать стримеру внутри игры. Люди активно писали различные расистские оскорбления в чате, умело обходя фильтры безопасности. По факту у Асмонголда не было никакой возможности контролировать ситуацию. В итоге Twitch забанил профиль на сутки без возможности подать на апелляцию решения.

Причина — стример сделал недостаточно, чтобы корректно отреагировать на проявление оскорблений в чате игры.

Позже блогер выпустил ролик на YouTube, где рассказал о случившемся. Он отметил, что видел оскорбления, но специально не придавал им большого значения, чтобы люди не увидели реакцию и не начали ещё активнее заниматься этим.

Сам Асмонголда оказался в недоумении от решения Twitch, который косвенное одобряет действия людей, которые таким образом затрудняют жизнь стримеров. Сама платформа до сих пор публично ничего не комментировала.