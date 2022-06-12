Для Diablo 4 готовят магазин с донатами

Blizzard уже намекала, что Diablo 4 получит какую-то дополнительную монетизацию — куда без этого в любой современной игре.
Похоже, одним из способов поддержки станет виртуальный магазин — что там будут продавать, ещё вопрос. Но это как раз и предстоит понять кандидату на тематическую вакансию в Blizzard по обустройству внутриигровой площадки.
Появление подобных новостей на фоне скандала с Diablo Immortal, которая уже стала худшей игрой в истории Metacritic, явно не порадует фанатов серии. Сама же Blizzard в принципе не торопится хоть как-то комментировать ситуацию.
Саму Diablo 4 должны показать совсем скоро — судя по всему, мы увидим её уже вечером на конференции Microsoft. Утром разработчики начали приём заявок на тестирование экшена. Подать заявку можно и из России.
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