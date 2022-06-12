Вин Дизель верхом на динозавре в свежем ролике Ark 2

Разработчики популярного сурвайвала Ark показали небольшой ролик новой части, Ark 2. В ролике Вин Дизель оседлал динозавра, а посмотреть на это можно ниже.

Оригинальная Ark быстро набрала популярность, в неё до сих пор играет много людей. Ожидается, что вторая часть будет как минимум масштабнее и интереснее.

Пережить прошлое. Укротить будущее. Внезапно пробудившись в первобытном мире, наполненном динозаврами и людьми, борющимися за господство, вы должны объединиться с легендарными героями, чтобы противостоять могущественным тёмным силам.

Релиз Ark 2 состоится в 2023 году на ПК и Xbox Series. Точную дату разработчики объявят позже.