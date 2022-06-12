Кубическая стратегия: анонсирована Minecraft Legends
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На презентации Xbox и Besthesda студия Mojang представила экшен-стратегию по Minecraft — Minecraft Legends. В анонсированном ролике авторы показали завязку: открылся древний портал, который впустил в наш мир монстров и других опасных существ.
В Legends игрокам предстоит исследовать знакомую, но загадочную землю, добывать ресурсы, создавать мощные альянсы и сражаться с врагами. Судя по первому геймплейному ролику, пользователи смогут обустраивать собственную базу и нанимать юнитов. Будут ли в игре какие-нибудь элементы из оригинальной Minecraft, неизвестно.
Minecraft Legends выйдет в 2023 году на ПК, консолях Xbox, Nintendo Switch и PlayStation. Стратегия с первого дня войдёт в библиотеку Game Pass.
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