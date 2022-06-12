Выживалку с динозаврами Ark дарят в Steam

На презентации Xbox и Bethesda авторы Ark: Survival Evolved показали свежий ролик второй части, Ark 2. В ней показали Вина Дизеля верхом на динозавре, однако это не все сюрпризы.

Вместе с этим разработчики сурвайвала начали раздавать оригинальную Ark в Steam. Её можно забрать даже из России. Просто заходите на страницу игры и добавляете её в свой аккаунт.

Ark представляет собой выживалку в мире, в котором переплелись технологии и динозавры. У игры в основном положительные отзывы, за несколько лет существования проект набрал свою аудиторию и уверенно её удерживает.

Забрать Ark в Steam можно до 19 июня, а релиз второй части запланирован на 2023 год для ПК и Xbox Series.