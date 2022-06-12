Ещё одни «Герои»! Анонсирована SpellForce: Conquest of Eo

За пределами всех конференций THQ Nordic тихонько анонсировала SpellForce: Conquest of Eo — пошаговую ролевую стратегию, которая больше всего напоминает культовые Heroes of Might & Magic.
Фанатам «Героев» тут всё знакомо: игрокам в роли героя предстоит командовать собственной армией, путешествовать по миру и выполнять задания. Цель проста — заполнить книгу заклинаний, чтобы стать величайшим магом всех времён и народов.
События, как понятно из названия, разворачиваются во вселенной SpellForce, а за разработку отвечает молодая и малоизвестная студия Owned by Gravity. Она известна по отличной стратегии Fantasy General II.
Среди особенностей: предстоит строить свою магическую башню и рекрутировать героев для отрядов. Кампания при этом создаётся случайным образом при каждом новом запуске. Заскучать не придётся.
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