Blizzard игнорирует скандал с Diablo Immortal и говорит о донатах Diablo 4

После свежих новостей о Diablo 4, где раскрыли финальный класс, объявили о полном кроссплее и назвали год выпуска, руководитель франшизы Роб Фергюссон рассказал про систему монетизации грядущей новинки.

Diablo 4 — платная игра для игроков на ПК, PlayStation и Xbox. Мы намерены выпускать множество контента на годы вперёд — это и опциональная косметика, и полноценные сюжетные расширения.

То есть никакой монетизации уровня «заплати для победы» (pay-to-win) не должно быть. Однако Фергюссон говорит об этом ровно в момент, когда вокруг Diablo Immortal назрел колоссальный скандал как раз из-за системы монетизации — и там разработчики из Blizzard говорили схожие вещи.

В итоге игроки оказались в недоумении: спустя 10 дней после релиза Blizzard вообще никак не отреагировала на скандал с монетизацией Diablo Immortal, хотя игра уже получила самый низкий рейтинг пользователей в истории Metacritic, при этом компания спокойно делает громкие обещания о следующей Diablo.

Diablo 4 выходит в 2023 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.