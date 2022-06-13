Новый трейлер исторической стратегии Victoria 3 на пальцах объясняет суть игры
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На конференции PC Gaming Show компания Paradox представила новый геймплейный трейлер исторической стратегии Victoria 3.
Не забудьте включить субтитры в проигрывателе.
В ролике авторы максимально простым языком объяснили всю суть игры: возглавь любую страну в 1836 году, развивай её, учитывая мнения своего населения. Погрузись в промышленность, улучшай инфраструктуру, веди политические игры с другими державами и оставайся среди самых развитых наций в мире. Конечно, на словах всё звучит довольно просто, но на деле всё будет гораздо сложнее. Но в этом, кажется, и суть всех игр Paradox — настоящая игра начинается только после того, как ты узнаёшь все основные нюансы различных механик.
Victoria 3 выйдет в 2022 году на ПК. Проект можно добавить в список желаемого в Steam.
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