Авторы This War of Mine и Frostpunk представили свою новую игру — The Alters

Разработчики стратегий This War of Mine и Frostpunk студия 11 bit studios анонсировала свой новый проект под названием The Alters. По сюжету рабочий Ян Дольский совершает аварийную посадку на далёкой планете, и теперь он вынужден бороться за выживание.

Для этого он начинает создавать так называемых альтеров — альтернативные версии самого себя. У каждого из них свои собственные личность и набор навыков. Авторы отмечают, что главной темой игры станут «моменты, которые меняют нашу жизнь», а после прохождения геймеры наверняка «задумаются над фундаментальными вопросами жизни».

The Alters выйдет на ПК, пока что разработчики не готовы назвать дату релиза, однако игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.

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