Авторы Call of Duty работают над RPG в открытом мире

Студия Infinity Ward всю свою историю занимается серией Call of Duty. За последние два десятка лет команда поучаствовала в разработке как минимум девяти игр серии, включая культовую подсерию Modern Warfare. Однако в ближайшее время студия может изменить вектор своего развития.
Пользователи сети обнаружили новую вакансию в польское подразделение Infinity Ward. Авторы разыскивают нарративного директора, который займётся созданием нелинейной ролевой игры в открытом мире. Потенциальный разработчик займётся игровым лором, сюжетом, персонажами и сеттингом, которые будут сочетаться с игровым процессом.
Каких-либо конкретных деталей будущей RPG в вакансии нет. Судя по всему, проект находится на очень ранней стадии разработки, так что вряд ли мы услышим о нём в ближайшее время. В данный момент команда трудится над Call of Duty: Modern Warfare II — её релиз состоится 28 октября.
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