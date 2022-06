Хоррор The Quarry ворвался в свежий чарт розницы Британии

Издание Gamesindustry.biz опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 5 по 11 июня. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером чарта вполне ожидаемо стал футбольный симулятор про Марио — Mario Strikers: Battle League. Несмотря на не очень высокие оценки для серии, проект очень хорошо скупают на Nintendo Switch. На второе место поднялась LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, замкнул тройку прошлый лидер Horizon Forbidden West.

В четвёрке оказалась и The Quarry — хоррор от создателей антологии The Dark Pictures и Until Dawn. Игра хоть и не вышла в России, однако спокойно продаётся в сторонних магазинах ключей. Других важных изменений в чарте нет.

Британский чарт с 5 по 11 июня (позиция предыдущей недели):