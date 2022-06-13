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Владельцам Overwatch раздадут костюм клоуна в Overwatch 2

Владельцам Overwatch раздадут костюм клоуна в Overwatch 2
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12 июня Blizzard объявила дату выхода Overwatch 2. Релиз шутера в раннем доступе состоится уже 4 октября на полностью бесплатной основе. Первые детали сиквела авторы объявят уже 16 июня на специальной трансляции.

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Чуть позже разработчики рассказали, что сиквел порадует и фанатов оригинала. Каждый обладатель первой Overwatch получит набор Founder’s Pack, в который войдут:

  • Два эпических скина: военный прикид для Кулака Смерти и костюм клоуна для Сомбры.
  • Значок ветерана.
  • И другие предметы, о которых сообщат позже.

Для получения предметов необходимо быть обладателем оригинальной игры до 23 июня. В компании отметили, что игровое сообщество значит для них очень многое, поэтому таким образом они решили отблагодарить самых преданных фанатов.

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