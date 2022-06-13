СМИ: россияне начали массово избавляться от консолей Xbox Series и PS5

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу VK, россияне начали массово избавляться от консолей Xbox Series и PS5. По данным издания, число предложений о продаже консолей на вторичном рынке выросло на 40% после 10 марта, когда Sony и Microsoft объявили об уходе с отечественного рынка.
Пользователей в первую очередь не устраивают проблемы с легальной покупкой игр и подписок. При этом часть игроков хочет поменять консоль PS5 Digital Edition без дисковода на версию PS5 с дисководом, ведь в таком случае геймеры смогут хотя бы покупать диски за рубежом.
У консолей Xbox ситуация с цифровыми покупками несколько лучше. В нашей стране продолжает функционировать сервис Game Pass, а игры можно покупать с помощью других регионов вроде Аргентины или Турции, где они на порядок дешевле, чем в России.
В то же время уменьшение рынка консолей может привести к росту продаж игровых ПК. По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко, уже заметна тенденция, когда многие потребители отказываются от консолей и переходят на персональные компьютеры. Это обусловлено тем, что некоторые игровые продукты для ПК доступнее, чем для консолей.
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