СМИ: россияне начали массово избавляться от консолей Xbox Series и PS5

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу VK, россияне начали массово избавляться от консолей Xbox Series и PS5. По данным издания, число предложений о продаже консолей на вторичном рынке выросло на 40% после 10 марта, когда Sony и Microsoft объявили об уходе с отечественного рынка.

Пользователей в первую очередь не устраивают проблемы с легальной покупкой игр и подписок. При этом часть игроков хочет поменять консоль PS5 Digital Edition без дисковода на версию PS5 с дисководом, ведь в таком случае геймеры смогут хотя бы покупать диски за рубежом.

У консолей Xbox ситуация с цифровыми покупками несколько лучше. В нашей стране продолжает функционировать сервис Game Pass, а игры можно покупать с помощью других регионов вроде Аргентины или Турции, где они на порядок дешевле, чем в России.

В то же время уменьшение рынка консолей может привести к росту продаж игровых ПК. По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко, уже заметна тенденция, когда многие потребители отказываются от консолей и переходят на персональные компьютеры. Это обусловлено тем, что некоторые игровые продукты для ПК доступнее, чем для консолей.