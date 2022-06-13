Динозавры снова в моде: «Мир Юрского периода 3» собрал почти $ 400 млн за первый уикенд

По итогам первого уикенда «Мир Юрского периода: Господство» собрал в США $ 143 млн, общие сборы картины достигли $ 389 млн. Несмотря на разгромные обзоры, зрители всё же пошли в кино на триквел. Особенно крупной премьера оказалась в Китае, где картина принесла $ 52 млн.

Общие сборы «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом на днях превысили $ 747 млн. Теперь это вторая самая кассовая работа актёра. Фильм наверняка превзойдёт результат «Миссия невыполнима: Последствия» с её $ 791 млн и, скорее всего, сможет добраться до миллиардных сборов.

Тем временем сборы «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» достигли $ 930 млн. Это всё ещё самый кассовый фильм 2022 года, однако до заветного миллиарда лента, кажется, не доберётся.