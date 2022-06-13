Дату выхода A Plague Tale: Requiem раскроют через 10 дней

Разработчики A Plague Tale: Requiem из студии Asobo раскроют дату выхода игры уже 23 июня. В этот день выйдет свежий трейлер, в котором, помимо даты, покажут и много нового геймплея.
Игра расскажет о дальнейших приключениях Амиции и её брата Гуго. Ожидается, что игровой процесс Requiem будет больше расположен к открытым боям, а не стелсу, как это было в оригинале. Для этого Амиции поможет большое количество новых гаджетов.
A Plague Tale: Innocence вышла в 2019 году и собрала неплохие оценки как от критиков, так и от пользователей. В проекте сумели сделать интересный игровой процесс и рассказать необычную историю, в которой мир поглотили кровожадные крысы-убийцы.
A Plague Tale: Requiem выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch (через облако).
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