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В России закрывают всё больше кинотеатров. Другие начинают работать только в выходные

В России закрывают всё больше кинотеатров. Другие начинают работать только в выходные
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Кинотеатры в России начали сокращать часы работы и функционировать только в выходные дни, а некоторые объекты уже приняли решение о закрытии из-за резкого падения оборота. Об этом изданию ТАСС сообщили региональные бизнес-омбудсмены.

Например, в Челябинской области уже закрывали одно- и двухзальные кинотеатры. В Нижнем Новгороде большие кинотеатры открываются лишь частично. В Кемеровской области закрытий пока нет, но и там уже сокращают количество залов. На рынке также начались сокращения, которых владельцы кинотеатров старались избегать до последнего.

По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. За счёт отечественных фильмов удалось отыграть порядка 10%, но этого «недостаточно для того, чтобы долго держаться на плаву», отметил бизнес-омбудсмен нижегородской области Павел Солодкий.

Тем временем кинотеатры в Москве планируют поддерживать целым пакетом мер. Киносети смогут получать прямые выплаты из городского бюджета на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы.

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