Persona 3, 4 и 5 также выпустят в Steam и на PS5

Некогда важный эксклюзив PlayStation — серия японских ролевых игр Persona — выйдет на Xbox, о чём вчера лично заявил глава игрового подразделения MIcrosoft Фил Спенсер на презентации компании.
Он объявил о релизе Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal на Xbox и ПК, причём все три появятся в подписке Xbox Game Pass. Релиз трилогии начнут с пятой части — она появится уже 21 октября. У остальных ещё нет даже примерных сроков.
Однако уже сегодня Atlus подтвердила, что все три игры также появятся и на PlayStation 5 — до этого на PS5 была доступна только Persona 5 Royal, и то благодаря обратной совместимости с PS4.
Persona 3 и Persona 5, кстати, также выйдут в Steam.
Persona — культовая серия jRPG, на прохождение которой уходит под сотню часов. Новые части выходят достаточно редко, однако для фанатов жанра это всегда грандиозное событие.
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