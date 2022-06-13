Источник: Nintendo проведёт свою конференцию в конце июня

Вчера прошлое совмещённое шоу Bethesda и Xbox. До сих пор неизвестно, планирует ли Nintendo провести свой Direct, однако информацией поделилась бывшая игровая журналистка и нынешняя сотрудница Sony Santa Monica Аллана Пирс.

Во время своей трансляции на Twitch девушка заявила, что Nintendo проведёт своё шоу 29 июня. Официально об этом ещё не объявляли. Если дата достоверная, то компания скоро расскажет об этом.

Издание VGC подтвердило слова Пирс, поскольку источники издания тоже говорили о проведении презентации Nintendo в конце этого месяца.

Если вы не следили за шоу Microsoft и Bethesda, то ознакомиться со всеми анонсами можно в отдельном материале. Так, показали первый геймплей Starfield, а также объявили, что Overwatch 2 будет бесплатной.