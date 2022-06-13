В США запустили новый PS Plus. Что там интересного?

Запуск нового PS Plus теперь состоялся и в США — впереди только европейский релиз 23 июня. Благодаря релизу в Азии и Японии мы уже успели рассказать всё ключевое, но у американцев есть кое-какие особенности подписки:

да, у игр на PS1 используются PAL-версии с нормальным FPS;

каталог игр в большинстве своём тот же — в ретрокаталоге, правда, появилась классическая Resident Evil со всеми нововведениями эмулятора: перемоткой, фильтрами, сохранениями и улучшенной картинкой.

В остальном всё как и было. Напомним, у нового PS Plus три уровня подписки:

PS Plus Essential — доступ к онлайну, ежемесячные бесплатные игры, сохранения в облаке;

PS Plus Extra — всё из Essential и большой каталог игр для PS4 и PS5;

PS Plus Premium — всё из Extra, каталог игр для PS1, PS2 и PSP, стриминг игр для PS3 и многочасовые демки.

В регионах, где нет стриминга, вместо PS Premium запустят PS Plus Deluxe — она будет чуть дешевле и будет включать все бонусы, кроме возможности облачного стриминга.

Среди видных блокбастеров в подписку PS Plus Extra попали: Returnal, Assassin's Creed Valhalla, «Человек-паук», «Человек-паук: Майлз Моралес», «Стражи Галактики», Death Stranding, Red Dead Redemption 2, Demon's Souls и другие.

В России запуск сервиса ожидается вместе с Европой уже 23 июня.