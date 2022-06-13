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В США запустили новый PS Plus. Что там интересного?

В США запустили новый PS Plus. Что там интересного?
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Запуск нового PS Plus теперь состоялся и в США — впереди только европейский релиз 23 июня. Благодаря релизу в Азии и Японии мы уже успели рассказать всё ключевое, но у американцев есть кое-какие особенности подписки:

  • да, у игр на PS1 используются PAL-версии с нормальным FPS;
  • каталог игр в большинстве своём тот же — в ретрокаталоге, правда, появилась классическая Resident Evil со всеми нововведениями эмулятора: перемоткой, фильтрами, сохранениями и улучшенной картинкой.
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В остальном всё как и было. Напомним, у нового PS Plus три уровня подписки:

  • PS Plus Essential — доступ к онлайну, ежемесячные бесплатные игры, сохранения в облаке;
  • PS Plus Extra — всё из Essential и большой каталог игр для PS4 и PS5;
  • PS Plus Premium — всё из Extra, каталог игр для PS1, PS2 и PSP, стриминг игр для PS3 и многочасовые демки.

В регионах, где нет стриминга, вместо PS Premium запустят PS Plus Deluxe — она будет чуть дешевле и будет включать все бонусы, кроме возможности облачного стриминга.

Среди видных блокбастеров в подписку PS Plus Extra попали: Returnal, Assassin's Creed Valhalla, «Человек-паук», «Человек-паук: Майлз Моралес», «Стражи Галактики», Death Stranding, Red Dead Redemption 2, Demon's Souls и другие.

В России запуск сервиса ожидается вместе с Европой уже 23 июня.

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