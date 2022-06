Крупнейшее бесплатное обновление для Dying Light 2 выйдет уже завтра

Авторы Dying Light 2 представили трейлер расширения под названием In the Footsteps of a Nightrunner. Апдейт добавит в игру новые задания, контракты, новых врагов и фоторежим, о котором игроки просят с самого релиза.

В описании к ролику говорится, что геймерам предстоит встретиться со старым Ночным Охотником по имени Харпер. Ему необходимо помочь в борьбе с новыми заражёнными, которые угрожают жителям Вилледора.Также вместе с обновлением авторы исправят большое количество багов.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а обновление In the Footsteps of a Nightrunner выйдет уже завтра.