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Новую Assassin's Creed могут анонсировать уже завтра

Новую Assassin's Creed могут анонсировать уже завтра
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Ubisoft объявила, что завтра, 14 июня в 18:00 мск, проведёт праздничную трансляцию по Assassin's Creed в честь 15-летия бренда.

Обещают показать новый контент для Assassin's Creed Valhalla и «намекнуть» на нечто интересное, что появится уже в этом году. Скорее всего, речь про новую Assassin's Creed под рабочим названием Rift. Главным героем, по слухам, станет Басим из «Вальгаллы», а геймплей будет делать ставку на скрытность.

Местом действия станет Багдад, а масштабы окажутся довольно скромными на фоне последних трёх частей серии. Изначально Rift была дополнением для «Вальгаллы», но из-за скромного расписания ближайших релизов DLC превратили в отдельный релиз.

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Ещё во время мероприятия расскажут о разных историях за последние 15 лет, а также представят будущие манги и комиксы по мотивам франшизы.

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