В Steam открыли страницу «Человека-паука». Она доступна и в России

Sony открыла страницу «Человека-паука» в Steam — причём она открывается и в России, хотя компания приостановила свою деятельность и прекратила продажи своих игр в регионе.

На ПК выйдет обновлённая версия супергеройского экшена — ремастер с трассировкой лучей и тремя сюжетными дополнениями из цикла «Город, который никогда не спит». Стоимость неизвестна, но релиз ожидается уже 12 августа. До конца года на ПК также появится «Человек-паук: Майлз Моралес».

Ещё на странице есть пара свежих скриншотов (один выше, другой ниже), упоминание полного перевода на русский язык и описание на русском языке. Будет ли компания продавать игру в России — вопрос. Но вряд ли. По крайней мере, пока никаких планов по возобновлению деятельности не раскрывают.