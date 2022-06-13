В Steam открыли страницу «Человека-паука». Она доступна и в России
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Sony открыла страницу «Человека-паука» в Steam — причём она открывается и в России, хотя компания приостановила свою деятельность и прекратила продажи своих игр в регионе.
На ПК выйдет обновлённая версия супергеройского экшена — ремастер с трассировкой лучей и тремя сюжетными дополнениями из цикла «Город, который никогда не спит». Стоимость неизвестна, но релиз ожидается уже 12 августа. До конца года на ПК также появится «Человек-паук: Майлз Моралес».
Ещё на странице есть пара свежих скриншотов (один выше, другой ниже), упоминание полного перевода на русский язык и описание на русском языке. Будет ли компания продавать игру в России — вопрос. Но вряд ли. По крайней мере, пока никаких планов по возобновлению деятельности не раскрывают.
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