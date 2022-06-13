Вин Дизель: любой настоящий геймер ждёт Ark 2
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Вин Дизель прокомментировал свежий трейлер выживача Ark 2, где персонаж с его внешностью оседлал тираннозавра. Его высказывание получилось очень громким и, как отмечают многие люди, наверняка в ближайшее время станет известным мемом.
Лучшая игра в мире — Ark: Survival Evolved… много лет назад мой сын показал мне игры. Затем совершенно случайно гении этой игры попросили меня провести бренд в сериалы и кино. Не могу описать, какая это честь для меня. Любой настоящий геймер ждёт Ark 2!!!
Я очень воодушевлён, как франшиза покажет себя на больших экранах. Как всегда, всем любви.
Видеоигры для Вина Дизеля всегда были интересной средой: игры про Риддика оценивают выше фильмов, а ещё актёр пробовал сделать свою игру — Wheelman. Эдакий видеоигровой «Форсаж», где протагонист был лихим водилой и мог даже прыгать с машины на машину прямо на ходу.
Однако игра провалилась, а приключения Риддика так и остались на полке. Дизель долго сторонился игр, но теперь возвращается в них через Ark 2.
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