Создатели ремейка Resident Evil 4 показали 27 секунд ходьбы по мрачному лесу

Capcom на своей презентации вдобавок к массе анонсов по Resident Evil Village представила чуть расширенный трейлер ремейка четвёртой части, показала лицо Леона в игре, а также показала, как он 27 секунд ходит по мрачному лесу. Камера, как и ожидалось, вновь от третьего лица.
По словам разработчиков, они хотели сделать атмосферу более пугающей. Леон бродит по недружелюбной местности, а игрок должен ощущать изоляцию и одиночество. Также подтвердили, что теперь можно одновременно ходить и прицеливаться!
В целом заметно, насколько игра стала мрачнее — оригинал даже в ночи выглядел куда ярче. Тут же и дальше следуют духу куда более тёмного ремейка Resident Evil 2. Ставка на хоррор куда большая, чем в оригинале.
Свежие концепты и скриншоты
Ремейк Resident Evil 4 выходит 23 марта 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК.
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