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Новая семья? Режиссёр «Форсажей» Джастин Лин снимет экранизацию «Ванпанчмена»

Новая семья? Режиссёр «Форсажей» Джастин Лин снимет экранизацию «Ванпанчмена»
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Джастин Лин, известный своей работой над пятью частями серии «Форсаж» и совсем недавно покинувший пост режиссёра десятого фильма, выступит постановщиком экранизации манги «Ванпанчмен». Сценаристами адаптации стали Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, работавшие до этого над «Джуманджи: Новый уровень» и «Веномом»

Полноценное производство начнётся в конце 2022 года. Неизвестно, кто сыграет главную роль в картине. Даты выхода у экранизации тоже пока нет.

«Ванпанчмен» — культовая манга про человека по имени Сайтама, который побеждает всех своих противников одним ударом. В 2015 году стартовало одноимённое аниме, которое очень популярно в том числе и в России. По франшизе даже выходила игра One Punch Man: A Hero Nobody Knows, получившая смешанные отзывы от критиков и игроков.

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