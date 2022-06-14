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В августе хардкорная Sifu получит новые модификаторы геймплея

В августе хардкорная Sifu получит новые модификаторы геймплея
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Студия Sloclap поделилась деталями ближайшего обновления для Sifu. Бесплатный апдейт добавит в игру различные модификаторы геймплея, включая:

  • Повышенную скорость атаки противников.
  • Золотое оружие, которое не ломается даже после множества ударов.
  • Режим с пониженной гравитацией с красиво разлетающимися объектами и врагами.
  • Режим с замедлением времени в духе «Матрицы» и фильмов Джона Ву.

Обновление с модификаторами игрового процесса выйдет в августе, точную дату релиза авторы сообщат позже.

Sifu вышла 8 февраля на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Экшен запомнился своей хардкорностью и необычный механикой старений, из-за чего разработчикам пришлось добавлять новые уровни сложности в проект.

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