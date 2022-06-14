Продолжение детектива «Достать ножи» получило загадочное название

Режиссёр сиквела «Достать ножи» Райан Джонсон поделился небольшими деталями картины. Он опубликовал подзаголовок фильма — Glass Onion («Стеклянная луковица») — и рассказал, что своей серией фильмов хотел отдать уважение Агате Кристи — пожалуй, самой известной писательнице детективной прозы.
В Агате Кристи мне всегда нравилось то, что она никогда не повторялась в творческом плане. Некоторые считают, что в её книгах используется одна и та же формула, но фанаты знают, что всё ровно наоборот.
Она постоянно проверяла границы жанра на прочность в концептуальном смысле. Под понятием «детектива» она писала шпионские триллеры, слэшеры, истории об охоте на серийных убийц, готическую романтику, психологические романы и путевые заметки.
После того, как я снял «Достать ножи», в идее рассказать новые истории о Бенуа Бланке меня привлекла возможность немного подражать Кристи. Чтобы каждый фильм был как новая книга — с другим тоном, другим смыслом, задумкой… и (та-дам!) названием.
Интересно, что выражение «glass onion» можно перевести не только как «стеклянная луковица», но и «монокль». Вполне возможно, на этой двусмысленности будет построен сюжет картины.
Продолжение «Достать ножи» должно выйти в 2022 году. Съёмочный процесс фильма завершился весной, однако у фильма пока нет сюжетных подробностей и полноценного трейлера. К своей роли детектива Бланка вернётся Дэниел Крэйг, также в картине снимутся Эдвард Нортон («Бойцовский клуб») и Дэйв Батиста («Стражи Галактики»).
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