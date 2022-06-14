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Невероятная детализация: геймплей ремейка Resident Evil 4 сравнили с оригиналом

Невероятная детализация: геймплей ремейка Resident Evil 4 сравнили с оригиналом
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YouTube-блогер под ником ElAnalistaDeBits продолжает выпускать ролики со сравнением новых игр. В этот раз он детально показал разницу между оригинальной Resident Evil 4 и 27-секундным геймплеем, который недавно представила Capcom.

В целом ролик почти не отличается от первого трейлера проекта. Судя по всему, его записывали на движке игры, потому что даже в геймплейном демо графика и детализация окружения невероятно впечатляют. Интересно, что в четвёртой части Capcom решила вернуть оригинальную внешность Леону — он значительно отличается от себя в ремейке Resident Evil 2. А сама игра действительно будет намного мрачнее оригинала.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 23 марта 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК.

Сравнительные скриншоты

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