Невероятная детализация: геймплей ремейка Resident Evil 4 сравнили с оригиналом
Поделиться
YouTube-блогер под ником ElAnalistaDeBits продолжает выпускать ролики со сравнением новых игр. В этот раз он детально показал разницу между оригинальной Resident Evil 4 и 27-секундным геймплеем, который недавно представила Capcom.
В целом ролик почти не отличается от первого трейлера проекта. Судя по всему, его записывали на движке игры, потому что даже в геймплейном демо графика и детализация окружения невероятно впечатляют. Интересно, что в четвёртой части Capcom решила вернуть оригинальную внешность Леону — он значительно отличается от себя в ремейке Resident Evil 2. А сама игра действительно будет намного мрачнее оригинала.
Ремейк Resident Evil 4 выходит 23 марта 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК.
Сравнительные скриншоты
Комментарии
- 14 июня 2022
-
10:54
-
10:23
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
03:05
-
01:53
-
01:46
- 13 июня 2022
-
23:18
-
21:42
-
20:15
-
20:02
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:29
-
18:21
-
18:00
-
17:15
-
16:28
-
16:16
-
16:01
-
15:32
-
14:52
-
14:49
-
14:41
-
14:20
-
13:57
-
13:43
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:25
-
11:53
Партнерский контент