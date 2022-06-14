В пиратский экшен Sea of Thieves сыграло более 30 млн человек
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На конференции Xbox и Bethesda студия Rare представила трейлер седьмого сезона Sea of Thieves, который начнётся уже 21 июля. В ролике авторы также поделились статистикой: в пиратский экшен сыграло более 30 млн человек. Для достижения подобного результата игре понадобилось чуть больше четырёх лет.
Напомним, что недавно своими цифрами хвастались разработчики Forza Horizon 5 и Fallout 76. В первую поиграли 20 млн человек, вторую оценили 12 млн человек. Судя по всему, эти проекты — самые популярные игры в истории Xbox Game Studios, если не учитывать Minecraft.
Sea of Thieves доступна на ПК и консолях Xbox, а также в каталоге Game Pass. Ранее в игре прошло событие «Затерянные пески, в котором игроки определили дальнейшее развитие сюжета.
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