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После ухода из России Wargaming открывает новые студии в Сербии и Польше

После ухода из России Wargaming открывает новые студии в Сербии и Польше
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4 апреля создатели World of Tanks студия Wargaming объявили о закрытии своих офисов в России и Беларуси. Бизнес в этих странах компания передала российской фирме Lesla Studio.

В интервью изданию GamesBeat представители компании заявили об открытии новых офисов в Белграде (Сербия) и в Варшаве (Польша). Новые студии помогут усилить влияние компании в игровой индустрии. Для новых офисов организация планирует нанять до 400 сотрудников. Основатель Wargaming Виктор Кислый отметил, что компания продолжит расширяться и в будущем, а Белград и Варшавы выбраны неслучайно — это одни из самых технологичных городов во всём мире.

Таким образом, у Wargaming будет сразу семь студий в Европе: Белград (Сербия), Варшава (Польша), Берлин (Германия), Прага (Чехия), Вильнюс (Литва), Никосия (Кипр) и Гилфорд (Англия).

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