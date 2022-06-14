Самая дорогая игра в истории. Культовую Tekken 2 по ошибке продавали за 600 тыс. рублей

13 июня в США запустился новый PS Plus, и для американцев стали доступны многие классические игры. Пользователи начали листать библиотеку из 700 проектов и наткнулись на Tekken 2, которая почему-то продавалась за $ 9999 или около 600 тыс. рублей.
Безусловно, это просто ошибка, но она здорово позабавила геймеров. На ситуацию обратил внимание геймдиректор игры Кацухиро Харада и иронично похвалил компанию за «отличную цену». Некоторые пользователи сообщили, что есть и другие игры по такой цене, однако проверить это уже не удастся — Sony исправила баг.
Напомним, что новый PS Plus запустится в Европе уже 23 мая. В теории, его должны запустить и в России. Подписка включает в себя три тарифа: Essential, Premium и Extra. В регионах, где нет стриминга, вместо PS Premium запустят PS Plus Deluxe — она будет чуть дешевле и будет включать все бонусы, кроме возможности облачного стриминга.
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