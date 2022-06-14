Нил Патрик Харрис сыграет злодея на юбилей «Доктора Кто»
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Каст «Доктора Кто» пополнился ещё одной звездой. Нил Патрик Харрис сыграет главного злодея в спецэпизоде, посвящённому 60-летию сериала.
Пока неясно, какого персонажа воплотит актёр. Однако шоураннер Рассел Т. Дэвис заявил, что это будет «самый опасный враг Доктора в его жизни». Актёр уже поделился первым изображением со съёмочной площадке: на фотографии можно увидеть артиста в пенсне и фартуке, смотрящего злобным взглядом в камеру.
Главную роль в 14-м сезоне «Доктора Кто» исполнит звезда «Полового воспитания» Шути Гатва. В спецэпизоде в честь 60-летия сериала также появится любимчик фанатов Дэвид Теннант. Компанию ему составит Кэтрин Тейт — спутница десятого Доктора.
14-й сезон «Доктора Кто» должен стартовать в 2023 году.
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