В GOG дарят культовую Shantae and the Pirate's Curse — игру можно забрать и в России

В GOG началась раздача игры Shantae and the Pirate's Curse. Забрать игру бесплатно могут даже пользователи из России. Для этого необходимо зайти на страницу проекта и добавить его в свою библиотеку.

Наша личная проверка прошла успешно, игра добавилась. Никакой VPN для этого не нужен.

Shantae and the Pirate's Curse представляет собой метроидванию, в которой игрокам предстоит взять на себя роль Шанте. Ей необходимо объединиться со своим врагом пиратом Риски Бутс и спасти страну Блёсток от проклятья. В этой игре есть богатый арсенал и боссы.

До этого в GOG раздавали хоррор-квест Sanitarium и Venetica. Первую игру можно было забрать без проблем даже в России, а для второй нужен был VPN.