Книга мёртвых, своя армия и разные умения: раскрыты особенности некроманта в Diablo 4

Недавно Blizzard опубликовала на сайте июньский отчёт, в котором подробнее рассказала про некроманта из Diablo 4. По словам разработчиков, они взяли знакомые элементы класса из Diablo 2, Diablo 3 и Diablo Immortal, однако в Diablo 4 некромант будет ощущаться уникально.

Особенности некроманта в Diablo 4

У класса будет два вида ресурсов: эссенция и трупы. Последние понадобятся для призыва скелетов и сотворения заклинаний

В распоряжении некроманта будут мечи, кинжалы, жезлы и щиты, а уникальным оружием класса станут косы

Максимальный уровень позволит использовать четыре стиля: кости, тьму, кровь и армию нежити. Каждый из стилей подразумевает уникальные элементы геймплея

Так, умения костей направлены на физический урон и нанесение критических ударов, а стиль тьмы позволит наносит непрерывный урон и накапливать бонусы. Магия крови позволит некромантам защитить себя и вытягивать из врагов жизнь. Одним из ключевых навыков станет армия нежити. Авторы отмечают, что особенно эффективно применять этот стиль с другими. Например, с магией крови или тьмой.

Фишкой некроманта станет книга мёртвых. С помощью неё можно настраивать своих призываемых солдат. Например, скелеты-воины могут быть налётчиками, защитниками или жнецами. Также армию можно будет кастомизировать

Ещё авторы добавили возможность пожертвовать солдатами ради бонусов для самого некроманта. К примеру, получить дополнительное здоровье или бонус к урону. По словам разработчиков, все бонусы тщательно продуманы

Ролик с демонстрацией вооружения некроманта

Blizzard подчеркнула, что даже без армии в распоряжении будут мощные и нужные способности.

Придумывая эту систему, мы хотели, чтобы каждый нашел что-то себе по душе. Полная армия, часть армии или вовсе никакой — мощные и нужные способности найдутся на любые предпочтения. Мы уже получили тонну удовольствия, пока играли с этой системой, и будем рады посмотреть, какие еще невероятные комбинации вы сможете изобрести.

Diablo 4 выйдет в 2023 году на 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Blizzard показала специальный трейлер про некроманта в рамках шоу Bethesda и Xbox.