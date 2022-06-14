Невероятно красиво: как может выглядеть Dark Souls 4 на Unreal Engine 5
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Энтузиасты с канала TeaserPlay выпустили очередное видео, в котором они представили новую игру на Unreal Engine 5. В этот раз их «жертвой» стала Dark Souls 4, которую могли бы выпустить на самом продвинутом движке в мире.
Как и всегда, во главе угла находится освещение, которое сильно меняет ощущения от привычного тёмного мира серии. Впечатляет и детализация объектов: трава, камни, земля как настоящие. Стоит ли говорить про огонь, который выглядит максимально реалистично. Трудно поверить, что когда-нибудь мы будем играть в настолько детализированные игры.
Интересно, что геймдиректор серии Хидетака Миядзаки не отрицал, что когда-нибудь вернётся к Dark Souls. Правда, если это случится, вряд ли новая часть будет работать на Unreal Engine 5.
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