Впервые сыграть в Call of Duty: Modern Warfare 2 дадут уже в августе

Известный инсайдер Том Хендерсон обратил внимание на страницу Call of Duty: Modern Warfare 2 на сайте Amazon. Там оказалась дата начала открытого бета-тестирования шутера для консолей PlayStation.

Если верить данным сайта, то она начнётся примерно 15 августа. Официально разработчики об этом не объявляли, но если информация уже появилась, то авторы должны подтвердить это в ближайшее время.

Новость по теме Новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare 2 меньше чем за сутки собрал 16 млн просмотров

Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В сюжете останется реализм — людей покажут за масками военных героев, а события шутера развернутся через три года после первой части.

Предзаказ тайтла уже можно сделать, однако из-за санкций в России к нему нет доступа.