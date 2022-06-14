В Лиге безопасного интернета опасаются бесплатных VPN
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По сообщению информационного агентства ТАСС, в Лиге безопасного интернета бесплатные VPN считают опасными. Об этом рассказала директор организации Екатерина Мизулина.
По её словам, во время использования бесплатных VPN выкачиваются персональные данные и происходит глобальная утечка информации. Мизулина отметила, что всё бесплатное так или иначе имеет свою цену.
Подавляющее большинство людей используют бесплатные VPN-сервисы, а всё, что бесплатно, так или иначе имеет свою цену. Любое приложение бесплатное выкачивает данные из устройства, и плата за использование этого приложения — та информация, которая хранится на нашем устройстве.
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Помимо вреда для данных, бесплатные VPN могут занести в устройство вредоносные программы или другие потенциальные опасности. Об этом также рассказала Екатерина Мизулина.
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