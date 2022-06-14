Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Лиге безопасного интернета опасаются бесплатных VPN

В Лиге безопасного интернета опасаются бесплатных VPN
Комментарии

По сообщению информационного агентства ТАСС, в Лиге безопасного интернета бесплатные VPN считают опасными. Об этом рассказала директор организации Екатерина Мизулина.

По её словам, во время использования бесплатных VPN выкачиваются персональные данные и происходит глобальная утечка информации. Мизулина отметила, что всё бесплатное так или иначе имеет свою цену.

Подавляющее большинство людей используют бесплатные VPN-сервисы, а всё, что бесплатно, так или иначе имеет свою цену. Любое приложение бесплатное выкачивает данные из устройства, и плата за использование этого приложения — та информация, которая хранится на нашем устройстве.
Новость по теме
В Госдуме объяснили блокировки VPN-сервисов заботой о россиянах

Помимо вреда для данных, бесплатные VPN могут занести в устройство вредоносные программы или другие потенциальные опасности. Об этом также рассказала Екатерина Мизулина.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022