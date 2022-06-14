Художник показал Леди Гагу в образе Харли Квинн для «Джокера 2»

Недавно появилась информация, что Леди Гага ведёт переговоры об участии в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Певица якобы сыграет Харли Квинн.
На эту новость отреагировал известный художник под ником BossLogic. Он нарисовал арт с Леди Гагой в образе подруги Джокера. Художник изобразил героиню с молотом и в соответствующей одежде.
Про сам фильм не известно практически ничего. По слухам от зарубежных изданий, лента станет мюзиклом. Так ли это на самом деле, неизвестно. Притом у Джокера в исполнении Феникса не будет никакой связи с Марго Робби, которая сыграла Харли Квинн ранее.
Премьеру сиквела «Джокера» стоит ждать не раньше 2023 года. Режиссёром должен выступить Тодд Филлипc, который выступил постановщиком оригинального фильма.
- 14 июня 2022
-
17:14
-
16:29
-
15:56
-
15:31
-
14:49
-
14:31
-
14:11
-
13:59
-
13:33
-
13:16
-
12:55
-
12:42
-
12:24
-
11:53
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
03:05
-
01:53
-
01:46
- 13 июня 2022
-
23:18
-
21:42
-
20:15
-
20:02
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:29
-
18:21
-
18:00
-
17:15