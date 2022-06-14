Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как Леди Гага в роли Харли Квинн может выглядеть в «Джокере 2»

Художник показал Леди Гагу в образе Харли Квинн для «Джокера 2»
Комментарии

Недавно появилась информация, что Леди Гага ведёт переговоры об участии в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Певица якобы сыграет Харли Квинн.

На эту новость отреагировал известный художник под ником BossLogic. Он нарисовал арт с Леди Гагой в образе подруги Джокера. Художник изобразил героиню с молотом и в соответствующей одежде.

Про сам фильм не известно практически ничего. По слухам от зарубежных изданий, лента станет мюзиклом. Так ли это на самом деле, неизвестно. Притом у Джокера в исполнении Феникса не будет никакой связи с Марго Робби, которая сыграла Харли Квинн ранее.

Премьеру сиквела «Джокера» стоит ждать не раньше 2023 года. Режиссёром должен выступить Тодд Филлипc, который выступил постановщиком оригинального фильма.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022