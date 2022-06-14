Художник показал Леди Гагу в образе Харли Квинн для «Джокера 2»

Недавно появилась информация, что Леди Гага ведёт переговоры об участии в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Певица якобы сыграет Харли Квинн.

На эту новость отреагировал известный художник под ником BossLogic. Он нарисовал арт с Леди Гагой в образе подруги Джокера. Художник изобразил героиню с молотом и в соответствующей одежде.

Про сам фильм не известно практически ничего. По слухам от зарубежных изданий, лента станет мюзиклом. Так ли это на самом деле, неизвестно. Притом у Джокера в исполнении Феникса не будет никакой связи с Марго Робби, которая сыграла Харли Квинн ранее.

Премьеру сиквела «Джокера» стоит ждать не раньше 2023 года. Режиссёром должен выступить Тодд Филлипc, который выступил постановщиком оригинального фильма.