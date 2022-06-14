Moviehouse: вышло демо симулятора съёмок кино в духе The Movies

Издательство Assemble Entertainment и разработчики из Odyssey Studios представили симулятор Moviehouse. В нём нужно будет строить свою киноиндустрию, прямо как в культовой The Movies, разработанной Lionhead Studios.

Действие Moviehouse разворачивается в период с 80-х годов прошлого века до наших дней. В начале игры под управлением будет маленькая команда, с которой предстоит работать, однако в будущем она может вырасти и стать профессиональной. Прежде чем приступать к производству проекта, нужно будет выбрать жанр, разработать концепцию и придумать интересную историю.

Основатель Odyssey Studios Никлав Страдс отметил, что команда рада представить публике первую игру студии.

Мы невероятно рады представить нашу самую первую игру. В Moviehouse мы решили дать игрокам возможность погрузиться в закулисье кинопроизводства и узнать особенности этого увлекательного и творческого процесса. Чтобы создать успешную картину, одних только амбиций и гламура недостаточно. Вам потребуется сплочённая команда талантливых сценаристов, продюсеров и режиссёров.

Демоверсию можно попробовать в рамках фестиваля Steam Next Fest. Игра выйдет осенью 2022 года только на ПК в Steam и GOG.