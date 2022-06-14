Симулятор средневековой жизни The Guild 3 вышел из раннего доступа
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Разработчики средневекового симулятора жизни The Guild 3 из Purple Lamp и GolemLabs объявили, что игра вышла из раннего доступа и полноценно доступна на ПК в Steam.
Действие The Guild 3 разворачивается в Европе 1400 года. В игре предстоит создать семейную династию и заниматься различной деятельностью. В проекте можно торговать, осваивать ремесло, заводить романы и сражаться с врагами.
Также авторы уделили внимание большому количеству профессий, навыкам, совместной игре с друзьями и музыкальному сопровождению. Ещё в The Guild 3 реализована смена дня и ночи и времён года.
Мы поиграли в The Guild 3 и поделились своими впечатлениями в тексте ниже. Если коротко, то игра нам в целом понравилась, хоть у неё довольно много проблем.
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