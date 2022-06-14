Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Симулятор средневековой жизни The Guild 3 вышел из раннего доступа

Симулятор средневековой жизни The Guild 3 вышел из раннего доступа
Комментарии

Разработчики средневекового симулятора жизни The Guild 3 из Purple Lamp и GolemLabs объявили, что игра вышла из раннего доступа и полноценно доступна на ПК в Steam.

Действие The Guild 3 разворачивается в Европе 1400 года. В игре предстоит создать семейную династию и заниматься различной деятельностью. В проекте можно торговать, осваивать ремесло, заводить романы и сражаться с врагами.

Также авторы уделили внимание большому количеству профессий, навыкам, совместной игре с друзьями и музыкальному сопровождению. Ещё в The Guild 3 реализована смена дня и ночи и времён года.

Мы поиграли в The Guild 3 и поделились своими впечатлениями в тексте ниже. Если коротко, то игра нам в целом понравилась, хоть у неё довольно много проблем.

Поиграли в The Guild 3 — это как The Sims, но в Средневековье Поиграли в The Guild 3 — это как The Sims, но в Средневековье
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022