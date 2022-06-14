В Госдуме уверены в скором возвращении голливудских фильмов
Поделиться
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила уверенность, что голливудские фильмы скоро вернутся в Россию. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Москва».
По словам Ямпольской, мэйджоры точно вернутся, однако вопрос в том, готова ли Россия их принять. Также депутат отметила, что фильмы с извращениями и с уродскими нравственными посылами не должны появляться в России вообще.
То, что голливудские мэйджоры вернутся, — в этом сомнений нет никаких, и то, что они попытаются сделать это достаточно быстро, — так и будет. Так же, как уже возвращаются различные торговые фирмы. Весь вопрос в том, до какой степени мы готовы к их возвращению. Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться, во всяком случае широко выходить и закрывать собой всю поляну.
Фото: Newsroom.su
Ещё Ямпольская выразила негодование, поскольку голливудские фильмы заполнили все отечественные кинотеатры. Такую ситуацию она назвала недопустимой.
То число голливудского кинематографа, которое было у нас последние годы и даже десятилетия — абсолютно недопустимая история, и снимать ответственность с киносетей, кинотеатров ну никак нельзя. Мы практически не видели своего кинематографа, а у нас финансируется большое количество фильмов, но до экранов доходит только самое крупное из них.
Пока что никто из голливудских крупных компаний не объявил о возвращении в Россию.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
18:53
-
18:13
-
17:57
-
17:42
-
17:40
-
17:14
-
16:29
-
15:56
-
15:31
-
14:49
-
14:31
-
14:11
-
13:59
-
13:33
-
13:16
-
12:55
-
12:42
-
12:24
-
11:53
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:53
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
03:05
-
01:53
-
01:46
- 13 июня 2022
-
23:18
-
21:42
-
20:15
-
20:02
-
19:27
-
19:00
Партнерский контент