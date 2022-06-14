В Госдуме уверены в скором возвращении голливудских фильмов

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выразила уверенность, что голливудские фильмы скоро вернутся в Россию. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Москва».

По словам Ямпольской, мэйджоры точно вернутся, однако вопрос в том, готова ли Россия их принять. Также депутат отметила, что фильмы с извращениями и с уродскими нравственными посылами не должны появляться в России вообще.

То, что голливудские мэйджоры вернутся, — в этом сомнений нет никаких, и то, что они попытаются сделать это достаточно быстро, — так и будет. Так же, как уже возвращаются различные торговые фирмы. Весь вопрос в том, до какой степени мы готовы к их возвращению. Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться, во всяком случае широко выходить и закрывать собой всю поляну.

Фото: Newsroom.su

Ещё Ямпольская выразила негодование, поскольку голливудские фильмы заполнили все отечественные кинотеатры. Такую ситуацию она назвала недопустимой.

То число голливудского кинематографа, которое было у нас последние годы и даже десятилетия — абсолютно недопустимая история, и снимать ответственность с киносетей, кинотеатров ну никак нельзя. Мы практически не видели своего кинематографа, а у нас финансируется большое количество фильмов, но до экранов доходит только самое крупное из них.

Пока что никто из голливудских крупных компаний не объявил о возвращении в Россию.